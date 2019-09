En conversación con la radio 780 AM, el magistrado Hugo Ríos alegó que la causa en cuestión fue imputada, acusada y llevada a juicio oral y público en el marco de una ley que establece el abuso sexual de un niño con una expectativa de tres años de cárcel o multa.

Justificó que no hubo penetración vaginal o anal en este caso, pero sí abuso sexual. “Acá no se le absolvió a nadie. No me arrepiento de lo que dijimos, porque todo fue advertencia severa al acusado”, dijo.

De acuerdo a las pruebas arrimadas por el Ministerio Público, el tribunal resolvió que hubo abuso sexual sin coito, por lo que consideró darle únicamente dos años de cárcel con la suspensión de la condena.

“Nosotros (los jueces) somos los autorizados para medir la pena, no las redes sociales y los comentarios después. Consideramos que obramos dentro de nuestras facultades. Somos jueces parciales e independientes. El Ministerio Público es el que debe demostrar su acusación. El juez no debe probar nada, solo se sienta a juzgar”, arremetió.

Durante su justificación, alegó que muchas de las expresiones que dijeron durante la lectura de la sentencia fueron sacadas de contexto en los medios de prensa. En ese sentido aseveró que la víctima y sus familiares no estaban en el juicio público, por lo que en ningún momento se refirieron a la misma de manera directa.

Sostuvo que su colega Jorge Giménez, presidente del tribunal, se dirigió al acusado para advertirle de sus acciones y no así felicitarlo, tal como se dio a conocer a la opinión pública. “Cuando dijo felizmente, no se refiere felicitando al acusado, sino que la niña víctima felizmente no fue dañada y ultrajada en sus partes íntimas. Advirtiéndole severamente al acusado. No se le felicitó, por Dios, no fue eso lo que pasó”, manifestó.

“En casi todos los juicios usamos nuestro idioma guaraní y nos exigen utilizarlos porque administramos justicia en el campo. Si usamos términos técnicos, no nos haremos entender al condenado”, alegó respecto al calificativo de “mita’i porâ” que dijo Giménez al abusador.

Otro de los magistrados incluso recordó en el juicio que el "kua león" (toqueteo en partes íntimas a las mujeres) no estaba penalizado antes y que era una costumbre. Al respecto, Hugo Ríos aclaró que “le estaba diciendo al condenado que los toqueteos y manoseos no eran penalizados por el sistema anterior, y que era costumbre en el campo, pero se le explicó que ahora ya es una conducta punible y que por eso se lo estaba condenando”.

Mucha polémica generó esta sentencia del Tribunal de Paraguarí, al dar una condena de dos años de prisión con suspensión de condena a un sujeto que abusó de su hijastra pero que no irá a la cárcel y solo tendrá que cumplir ciertas reglas de conducta.