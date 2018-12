El Ministerio de Relaciones Exteriores sentó postura sobre la adhesión del Estado al Pacto Mundial sobre Migración ante la necesidad de la promoción de reglas claras sobre migración y la protección de los derechos humanos de la población migrante. El documento aclara que el respaldo se ajustara a la Constitución Nacional y que el pacto en cuestión no tiene carácter vinculante para los Estados firmantes.

El comunicado explica que la adopción del pacto obedece al mandato de la Carta Magna, en los principios de solidaridad y cooperación en las relaciones internacionales, y en consonancia con el mensaje de la Iglesia Católica que insta a acoger, proteger, promover e integrar. En ese ámbito el papa Francisco recordó que Jesús se identifica con cada migrante rechazado en cualquier época de la historia.

En lo referente a la postura del Paraguay sobre este instrumento de cooperación internacional, se hace mención al más del millòn de paraguayos esparcidos en distintos puntos del globo, por lo tanto constituye una obligación moral apoyar las acciones que promuevan el bienestar de los migrantes, con el fin de evitar que sean sometidos a tratos denigrantes o a situaciones de irrespeto a sus derechos fundamentales, por la mera condición de ser migrantes.

De igual manera expone que el pacto será de utilidad para los países que reciben a los compatriotas, “para que estos adecuen su ordenamiento en la materia para así proteger mejor a nuestros compatriotas migrantes.”.

Al mismo tiempo el pronunciamiento pone énfasis en los compromisos asumidos en virtud de este Pacto, en lo que hubiere lugar, se efectuará estrictamente según la Constitución Nacional y el marco jurídico vigente de la República del Paraguay, no quedando comprometida ni socavada en modo alguno la soberanía nacional, al no tratarse de un acuerdo vinculante para los Estados.

El Pacto Mundial sobre la Migración no es vinculante, sino de carácter moral, no se trata de un tratado ni un acuerdo internacional, no obliga a los Estados a recibir migrantes ni a darles nada fuera de lo contemplado en sus propias leyes. Tampoco da a la Organización de las Naciones Unidas la potestad de determinar qué reglas ha de aplicar cada país a los migrantes, ni a establecer obligaciones en cuanto a la recepción de extranjeros.

El Pacto reafirma el derecho soberano de los Estados a determinar su política nacional de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, teniendo en cuenta las diferentes realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo, expresa parte del documento oficial.

El mismo tiene 23 objetivos relaciono al respeto a los derechos humanos de los migrantes, su aporte positivo en los movimientos migratorios, rechazo a la criminalización de la migración, la creación de canales seguros para la movilidad humana, estructurar políticas para la regularización de los migrantes, la no detención de niños migrantes sea cual sea su situación, condena a la xenofobia, racismo, discriminación y otras formas de maltrato al migrante, la inclusión de la población migraste y la responsabilidad en el manejo de los grandes movimientos de personas.

La iniciativa provino de las Naciones Unidas para un entendimiento de la naciones partes, teniendo en cuenta en que ningún continente está exento del drama del desplazamiento masivo de personas por diversas causas como conflictos bélicos, persecución política, o regímenes autoritarios.

Varias organizaciones provida y profamilia se han expresado en contra de la suscripción del Pacto Mundial Migratorio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde dichos sectores alegan que este acuerdo es inconstitucional y atentatorio contra el pueblo paraguayo, además de que podría traer consigo a la ideología de género.