El legislador Portillo, en su intento de salvarse, recurrió a la escribana Barsiliza Nuñez para un acta notarial, donde se realizó la transcripción de mensajes vía WhatsApp.

En el documento se lee que supuestamente recibió esto: “Señor diputado Portillo, por favor atendeme cuando te llamo, me quiero disculpar personalmente de vos por todas las cosas malas que hice sin querer por vos. Auda Angelica soy por si te olvidaste. Esos audios que te grave yo clone todo hice montajes porque estaba nerviosa porque pensé que vos no me querías ayudar con mi problema. Vos SOS demasiado buena persona y yo me equivoqué grande (sic)”.

Torpeza imputable. Con este mamotreto, fraguado presuntamente, el Dip Portillo trata de salvarse. Auda Fleitas quien grabó al congresista negó disculpas y se ratificó en su denuncia. Se va poniendo negra la morcilla para el liberal esteño. pic.twitter.com/O4m30TsXHo — Carlos Troche (@TrocheCarlos) 4 de septiembre de 2018

En entrevista con la radio 650 AM, la contadora indicó que, según el congresista, ella supuestamente le envió mensajes pidiendo disculpas porque le había grabado, por el tema de los audios. Sin embargo, aseguró que es totalmente falso el supuesto pedido de disculpas.

El año pasado, según reconoció la misma, lo grabó por un pedido de coima de 3.000 dólares a cambio de una resolución de una cámara que él tenía que conseguir, pero que “jamás procuró”.

Auda señaló que cuando ya tenía en su mano la resolución, conseguida de manera más rápida por su abogado, Portillo seguía presionando por el dinero, por lo que decidió grabarle.

Respecto a la “prueba” en su contra, indicó que la comunicación que expone el legislador posee una serie de errores y discordancias. “Portillo, en su afán desesperado de mantenerse en su puesto, hizo esto, creyendo creo que no se le iba a pillar. Es totalmente falso. Nos está tomando el pelo, es un circo que monta”, acotó.

“Yo no sé cómo se arma un audio y menos de él, porque tiene una forma particular de hablar, no hay cómo no reconocerlo”, manifestó.

La contadora señaló que la última vez que intercambiaron dos mensajes fue el 28 de septiembre del 2017. El 20 de julio tuvo una llamada perdida de él, según contó.

Negó haber ido ante una escribanía con Portillo. “Está mintiendo descaradamente, nos sorprendió cuando hizo la conferencia de prensa, cuando presentó un documento totalmente falso. ¿Él pensó que no íbamos a leer? Es una burla, porque dice en el texto ‘por nuestra amistad de años’, siendo que él mismo dijo en al prensa que no nos conocíamos”, añadió.

Fleitas pidió someter a peritaje los teléfonos para demostrar quién está diciendo la verdad.

Carlos Portillo está imputado por los hechos punibles de tráfico de influencias, soborno, asociación criminal (todos en calidad de autor) y cohecho pasivo (como cómplice).