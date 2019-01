En los últimos días, la Entidad Binacional Yacyretá ha desvin­culado a antiguos funciona­rios nombrados que tienen familiaridad con políti­cos pertenecientes a Honor Colorado, en una clara per­secución política a quienes no se están “alineando” al oficialismo. El propio direc­tor paraguayo de la binacio­nal, Nicanor Duarte Frutos, advirtió ayer por los medios que habrá más despidos.

Desde la entidad binacio­nal, que compartimos con Argentina, ayer no quisie­ron precisar la cantidad de despidos, pero argumenta­ron que es algo normal por tratarse de una nueva admi­nistración que arranca un nuevo año.

Por una parte, fue Carlos Harms, hermano del dipu­tado Walter Harms, quien ha manifestado duras críticas al oficialismo colorado y contra el propio titular de la binacio­nal, Nicanor Duarte Frutos. En efecto, Walter cuestionó esta determinación.

El otro que fue desvinculado fue el hermano del diputado Derlis Maidana. Se trata de Joel Maidana, quien dijo que no quiere apresurarse para manifestar que se trata de una persecución política de parte del oficialismo.

Llamativamente, ambos fun­cionarios tienen vínculos fra­ternales con miembros de Honor Colorado y a pesar de que durante la campaña elec­toral trabajaron por la candi­datura del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fueron desvincula­dos de sus respectivos cargos.

En el caso de Carlos Harms, su hermano, el diputado disi­dente, es un duro crítico del Gobierno y, sobre todo, de Duarte Frutos. Lamentó que se tomen represalias políti­cas contra personas que nada tienen que ver en las cuestio­nes políticas. “Si creen que esta es la forma de alinearme como vela, están muy equivo­cados, el que paga es alguien que no tiene nada que ver”, manifestó el diputado colo­rado en contacto telefónico con Radio Ñandutí.

Informó que su hermano ingresó a la EBY bajo el gobierno de Duarte Frutos, mientras que la ley del con­curso del Paraguay es del 2014, señalando que cuando ingresó no existía esa ley. “Cuando él era presidente (Duarte Frutos) lo nombra­ron en Yacyretá”, comentó.

Mientras que en el caso del hermano de Derlis Mai­dana, el descontratado es integrante del movimiento Honor Colorado, por lo que se presume que es una persecu­ción de parte del oficialismo. La notificación del despido recibió a través de un tele­grama de Copaco con fecha 15 de enero del 2019.

Maidana, dolido

Joel Maidana señaló que está dolido, ya que aseguró que trabajó por la candida­tura de Mario Abdo Bení­tez. Refirió que no quiere apresurarse aún para emi­tir una opinión al respecto o afirmar que se trató de una persecución política por ser hermano del mencionado diputado.



En tanto, el diputado del departamento de Itapúa Colym Soroka, del sector de Añetete, negó que exista una supuesta persecución política en contra de sus correligio­narios cartistas. “A nuestros amigos le hacían volar y no decíamos nada. No existe una cuestión de internas colora­das detrás de los despidos. En realidad responde realmente a un gran recorte de la gente que no cumple función. Al menos, eso es lo que escuché de las declaraciones de Nica­nor”, refirió en contacto con Radio Ñandutí.

Anuncian más despidos

El titular de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Fru­tos, confirmó que serán muchos más los desvinculados porque conforme a la nota reversal, que está pendiente de la ratifica­ción de Argentina, se deben equiparar ambas partes asociadas y, acorde a ello, se debe iniciar un proceso de retiro voluntario.

Indicó que se debe pensar en una política de retiro voluntario. “No podemos negociar con Argentina de manera simétrica porque resulta que Argentina te dice: ‘Miren, nosotros tenemos 700 funcio­narios y ustedes tienen 1.800’. Son muchos los planilleros acá y son muchos los que no cumplen funciones. Y vamos a sacar más gente y deben saber que si no hay lugar, no van a trabajar”, dijo a la 1080 AM.