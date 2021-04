La Fiscalía investiga la denuncia de violación y robo agravado en el Jardín Botánico de Asunción. En la zona del hecho no hay cámaras ni recorridos de guardias de seguridad.

Alrededor de las 12:30 del sábado 3 de abril ocurrió el hecho, según el reporte elaborado por la Comisaría 12 de Asunción, con base al relato de testigos, ya que la víctima no formuló la denuncia ante la sede policial, sino directamente ante la Fiscalía.

“Hubo violación y robo agravado, llevó la llave, el teléfono, todo lo que tenía a mano, le agarró de atrás , le tumbó al suelo y le golpeó”, confirmó la fiscal Aría Bernarda Alvarez en comunicación con la 730 AM.

Detalló que en el lugar no hay cámaras y que los funcionarios no son guardias de seguridad ni realizan recorridos, sino que son una especie de “guardaparques”. Esta no es la primera vez que se registra un hecho de inseguridad en el sitio.

La descripción proporcionada por testigos a la Comisaría 12 indica que el autor es un hombre de estatura alta y cutis moreno. La pesquisa está a cargo de la división de robos y hurtos.