La Dra. Viviana de Egea estuvo recorriendo varios vacunatorios y si bien destacó la alta convocatoria para la inmunización, le llamó la atención el incumplimiento de las medidas sanitarias, como el uso de tapabocas sucios o no respetar la distancia física. “Me sorprende que a un año y medio mucha gente no utiliza bien el tapabocas. Está muy bien que nos vacunamos y se disminuyan los contagios, pero instamos a que los vacunatorios no se conviertan en foco de contagio”, agregó.

En entrevista con canal Gen, la médica pidió a la población a respetar la distancia, tener mucha paciencia y llevar un tapabocas de cambio por si tenga que esperar mucho para recibir las dosis anticovid.

En otro momento indicó que el virus va mutando cuando más personas se vayan contagiando, por lo que abogó por seguir cuidándonos y recordó que recién de la segunda dosis se tiene la cobertura completa.

Por otra parte fue consultada sobre la posibilidad de aplicar una cuarentena de siete días para los viajeros que vuelvan del extranjero y al respecto dijo que limitar el movimiento de seres humanos es la mejor medida para mitigar la dispersión del virus, pero que para aplicar esta restricción se deben tener en cuenta otros aspectos, como cuestiones de derechos humanos y los económicos. “A esta altura no podría hacer la misma recomendación que hace un año y medio”, puntualizó.