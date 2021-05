El Dr. Edgar Aguilera, de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud Pública, en entrevista con Radio Uno lamentó que hasta el momento muy poca gente haya acudido para vacunarse contra el COVID-19.

Esta situación podría deberse al miedo que tienen algunas personas adultas mayores a recibir la vacuna por sus posibles efectos secundarios en el organismo.

“Hay un temor infundado a vacunarse porque le contaron que alguien que se vacunó tuvo fiebre, dolor de cuerpo o dolor de cabeza”, expresó a la 650 AM.

Sobre este punto, Aguilera recordó que los efectos que pueden presentarse eventualmente tras recibir la vacuna antiCOVID son leves comparando con lo que puede pasar si uno no se vacuna.

Muchas personas alegan ser alérgicos a los ácaros, a la proteína de la leche o a la penicilina para no vacunarse. Al respecto, el profesional aclaró que la vacuna contra el COVID-19 no tiene nada de eso y, por ende, no causará ninguna consecuencia grave.

Tras recibir la dosis, podrían darse algunas reacciones leves como cefalea, febrícula o dolor de cuerpo pero solo durante dos o tres días, pero después de eso uno ya queda protegido contra las formas graves del COVID-19, enfatizó.

Igualmente, dijo que nadie debe perder la oportunidad de aplicarse la segunda dosis ya que es necesaria para recibir la inmunidad requerida contra el SARS-CoV-2. “Tienen que perderle el miedo a la vacunación”.

Aguilera volvió a insistir a la población adulta mayor que acuda a los vacunatorios habilitados para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y pidió a los familiares que puedan apoyar la inmunización.