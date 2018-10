A través de las redes sociales, Eddie Jara desafió a la presidenta de Petropar Patricia Samudio a dar a conocer sus últimas declaraciones juradas de bienes a la prensa y que Contraloría y Seprelad los investiguen.

El expresidente de la institución manifestó que desconoce las denuncias de Samudio respecto a su administración y que espera tranquilo la presentación de las pruebas en su contra.

En contrapartida, expuso las graves irregularidades que se están registrando actualmente. “En vez de guardar el producto barato, decide entregarle a una competidora que encima tiene cercanía al gobierno. La pregunta es ¿Por qué se despoja de ese stock? Perfectamente se podía retrasar el aumento del gasoil, por lo menos por un mes”, dijo Jara en contacto con la 970 AM.

“Aquí no se tuvo en cuenta el beneficio de la gente. El bolsillo de la gente no estuvo en primer lugar”, subrayó.

Por otra parte, explicó que Petropar tiene cuentas abiertas en todos los bancos, para darle facilidad a las estaciones de servicios que operan en todo el país y que al dejar su mandato, dejó 1818 millones de dólares el saldo de crédito de los operadores. “Acá hay una red sana y sería una lástima que la quieran lastimar”, indicó.

Mencionó que lo que buscaría Samudio con todas las medidas adoptadas en los últimos días, es la venta de de la distribuidora Petropar con toda la red de estaciones. Además, sentenció diciendo que, inclusive los compradores ya estarían seleccionados y con un monto establecido.

Ya no soy funcionario, pero si soy patriota, la honestidad también la tengo bien demostrada en mi declaración de bienes. Si me animo a proponer el desafío es porque la publicaré, pero démosle presión también a quienes no querrán hacerlo, no te parece?

