El Dr. Hugo Cabrera, director de la Primera Región, indicó que envió una nota a todos los directores de los hospitales, centros de salud y USF del departamento pidiéndoles a que vuelvan a reforzar la vigilancia epidemiológica, ya que luego de tres semanas de corte de circulación viral, entre el viernes pasado y este lunes se reportaron 4 nuevos casos de coronavirus.

“A raíz de eso, sacamos una circular que enviamos ayer haciendo el pedido a los 72 centros de salud dentro del departamento para que la vigilancia sea activa y constante para no dejar pasar ningún caso sospechoso”, expresó.

El director sanitario indicó que en los últimos 15 días procesaron 715 muestras, de las cuales 4 dieron positivo, señalando que el índice de contagios es bajo. No obstante, eso no significa que no se deba continuar con los controles sanitarios correspondientes, según apuntó.

En ese sentido, instó a la comunidad de Concepción a seguir con las medidas sanitarias, además de contar con ambas dosis de la vacuna contra el Covid-19 para evitar que salten más contagios.