Un aspecto importante que deben considerar los extranjeros es que el ingreso de una solicitud de residencia no presupone el otorgamiento de la misma por parte de Migraciones.

Por ello, una persona que haya gestionado una solicitud de residencia continuará con la misma categoría con la cual se admitió su ingreso al territorio paraguayo, mientras no se le otorgue el documento solicitado.

El extranjero que aún no cuente con su carnet de residencia y cuya solicitud de residencia se encuentre en proceso deberá tener su plazo de estadía vigente dentro del territorio nacional. Si su estadía está próxima al vencimiento o ha vencido, deberá solicitar una prórroga de permanencia o una residencia precaria, conforme a los Art. 29 y 51 de la Ley Nº 978/96 de Migraciones.

El extranjero a quien, por una situación excepcional debidamente justificada, se le otorgare la posibilidad de presentar su solicitud con un acta de compromiso por carecer de alguno de los requisitos establecidos para la residencia, deberá cumplir con el plazo establecido (máximo 60 días) en dicha acta para continuar con el proceso de tramitación. En caso de no presentar en el tiempo establecido el o los documentos faltantes, la solicitud será cancelada.

El comprobante de tramitación de una solicitud de residencia -emitido por la Dirección General de Migraciones al momento de dar ingreso a los documentos- no constituye un documento que acredite residencia y no es un documento de viaje, por lo cual no tiene validez para la entrada y salida del país, aclaran desde la institución.