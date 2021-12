Ante el consumo abundante de alimentos, el cuerpo humano sufre diversas alteraciones como sobrepeso u obesidad, dando lugar a complicaciones como la diabetes, hipertensión arterial y problemas cardiovasculares.

Así también, la ingesta desmedida puede desencadenar en molestias como gastritis (inflamación del estómago), malestar general, náuseas, vómitos, acidez y, en ocasiones, puede desarrollar gastroenteritis (aumento de las deposiciones).

Para despedir el 2021 sin sobrecargar el estómago y así evitar este tipo de complicaciones, desde el Ministerio de Salud aconsejan moderar la ingesta de alimentos y fraccionar en porciones adecuadas las comidas en estas fiestas de fin de año.

Para ello, se recomienda distribuir la alimentación en 5 comidas diarias, fraccionadas en porciones pequeñas de manera a no excederse, además de planificar la ingesta alimentaria desde el desayuno, evitar las dietas extremas los días anteriores a las fiestas de fin de año y no saltarse ninguna comida para no llegar con hambre al final del día.

Durante la cena de fin de año, se insta a ingerir cada bocado masticándolo de manera pausada para ayudar a la óptima digestión, elegir comidas menos calóricas y acompañarlas con ensaladas frescas, carnes sin salsas, verduras al vapor.

Igualmente, se recomienda optar por el consumo de comidas calientes ya que éstas sacian más que un plato frío, consumir poca sal y reducir la ingesta de alimentos enlatados, no abusar con los picantes y evitar las frituras.