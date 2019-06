En pasillos de IPS una funcionaria anima a asegurados a reclamar mejor servicio en la previsional. Parada frente a los asegurados que aguardaban su turno para ser atendidos.

“Ustedes son los que están aportando, no se queden callados, no hay remedios no hay terapia, nada tenemos en IPS”, exclama la funcionaria Deolinda Velázquez en un vídeo en el que una vez más salió para hablar con la gente como ella misma contó en comunicación con radio UNO.

“En IPS estamos mal, en Nanawa no tenemos reactivos para los niños que están con influenza, no tenemos medicamentos baratos como ibuprofeno y paracetamol, ya demasiado nos están jugando”, afirmó.

Lamentó las condiciones de los servicios pese a que cada mes a los aportantes se les descuenta del salario sin perdón alguno y llega hasta el servicio y no encuentra lo necesario.

“Este tenía que ser el mejor IPS, un cinco estrellas y es un desastre porque roban la plata, se llenan los bolsillos con nuestro dinero”, agregó.

Velázquez indicó que no teme a las sanciones que podría recibir por hacer este tipo de manifestaciones en horario laboral, como ya le advirtieron.

Cuenta con 28 años de antigüedad y miedo ya no tiene, aseguró. “Ya me dijeron que me van a sancionar pero solo estoy diciendo la verdad y no tengo miedo porque no le estoy robando nada a nadie, hay que salvarle a la gente y que se despierte y reclame sus derechos, me voy a ir a mi casa con la conciencia tranquila”, indicó la funcionaria.

“Muchas veces ya hice estos reclamos, no es la primera vez si cada año estamos peor con la licitación que no llega, nos llenan de guardias de seguridad y eso me enojó, no necesitamos más guardias si no hay medicamentos”, insistió.