Rubén Maciel, abogado de la Cooperativa Villa Morra, confirmó a la R800 AM que la mujer que denunció acoso del presidente de la institución fue desvinculada y justificó que esta decisión fue adoptada porque presuntamente la misma incurrió en una irregularidad, por un caso de faltante de dinero. “Una de los primeros informes a los cuales accedimos habla de unos 16 millones de guaraníes. Ella como cajera pagó siendo que la firma del que retiraba no coincidía con el registro que se tenía en el sistema del titular”, indicó.

Consultada al respecto, “María” (nombre ficticio de la denunciante) sostuvo a la 650 AM que efectivamente argumentaron un robo para despedirla, pese a que posee pruebas de su inocencia. Explicó que hace unos meses atrás la secretaria de una socia falsificó la firma de su empleadora para extraer el dinero de la caja de ahorro. Tras ser descubierta, esta señorita optó por quitarse la vida.

“A mí me quisieron vincular en este caso siendo que yo no era cajera. Hay un audio que le compromete al presidente de la cooperativa porque quería cobrar al seguro. Yo le grabé cuando me pedían usar mi nombre, porque necesitaban que un cajero reconozca una complicidad, de modo a que el seguro pague”, indicó.

Señaló que presidente de la Cooperativa Villa Morra, David Luraschi, le pidió que sea cómplice del engaño y le prometió que nada iba a pasar porque él era miembro de la aseguradora Tajy y conocía a su presidente.

“Como yo no tuve nada que ver, le dije yo no voy a ser cómplice porque la Fiscalía iba a imputarme y acusarme. Ahora quieran calumniarme con esto”, cuestionó María.

AUDIO GENTILEZA DE LA RADIO 650 AM

En el audio divulgado se oye a un hombre (sería David Luraschi) proponiendo a la mujer que sea cómplice de la millonaria extracción de dinero. Ella le responde: “Yo ni siquiera soy cajera, salí sorteada”.

“Yo quiero que estés tranquila que no pasará nada. Nosotros tenemos buena intención, era tu obligación verificar la firma de la persona que hizo la extracción”, dice el hombre. “Nosotros solo queremos que el seguro cubra. No va a pasar nada, queremos que estés tranquila”, agrega en otro momento.

La mujer insiste: “Para que Tajy les pague me van a imputar y llevar a juicio”. Él responde: “Estoy como suplente del directorio en Tajy y voy a hablar con el presidente y va a pagar”, para luego indicar que iban a culpar a “la muerta”, refiriéndose a la secretaria de la socia que había hecho la sustracción.