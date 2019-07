“Efectivamente, no he puesto el cargo a disposición, sino que he renunciado al cargo”, confirmó a Abc Tv Hugo Saguier Caballero, hoy exembajador del Paraguay en Brasil.

Comentó que en primer lugar le comunicó su decisión de manera verbal al presidente de la República, Mario Abdo Benítez y posteriormente mostró presentó la nota correspondiente.

Saguier evitó ahondar en el trasfondo de la cuestión, pues prefiere no crear más problemas ya que considera que se está creando una situación política que podría perjudicar al mandatario.

Paralelamente pusieron sus cargos a disposición el canciller Luis Castiglioni, el director de Itaipú José Alderete y el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez, quien participó de la mesa de negociación.