La fiscal Liliana Alcaraz, manifestó que también se investiga la denuncia de venta de potencia de la Ande a empresarios brasileños y la participación de altas autoridades del Gobierno en el escándalo.

En ese sentido, la fiscal comentó que hasta el momento se tienen dos versiones con respecto a una supuesta reunión mantenida en el Brasil, que difieren en cuanto a su contenido.

Con respecto a la declaración del ministro de Hacienda, Benigno López, la fiscal señaló que el secretario de Estado aportó información sobre los viajes realizados al Brasil, pero aseguró que los mismos no tienen relación con las negociaciones por la energía.

“Estamos haciendo muchísimas diligencias al respecto, ya tenemos mucha información”, agregó la representante del Ministerio Público.

Alcaraz manifestó que todas las personas que tuvieron conocimiento del hecho van a ser convocadas, sean autoridades o no y luego se tomarán las medidas correspondientes de acuerdo a la participación de cada una de ellas.

“Estamos constatando que los dichos de los testigos no coinciden. La primera tarea es construir la verdad real, conforme a las evidencias que vamos colectando”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Benigno López, reafirmó que no se reunió ni con Eduardo Bolsonaro ni con Jair Bolsonaro, como lo acusa la diputada brasileña Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores (PT).

Sostuvo que tampoco participó de la negociación por el acta de Itaipú. “Yo no sé porqué me involucran. Yo no tengo nada que ver”, agregó.

Por último, reafirmó que puso su cargo de ministro de Hacienda a disposición del Ejecutivo. “Le dije al presidente que disponga de mi cargo, si consideraba que era un problema”, concluyó.