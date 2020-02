Se presenta como experto en problemas de la juventud y en el entrenamiento de la mentalidad. Es el Pastor Ock Soo Park, fundador de la Organización IYF, quien visita nuestro país para realizar Congresos para Líderes, Campamento Mundial Cultural de IYF, entre otras actividades.

Este lunes mantuvo un encuentro con el presidente Mario Abdo Benítez, a quien le expresó su interés de implementar un programa de meditación. Según dijo el ciudadano extranjero a la prensa tras el encuentro, el mandamás se mostró sumamente interesado en la propuesta planteada.

"En el 2009 fui invitado por los líderes de China comunista para dar conferencias sobre educación en los jóvenes”, dijo Park en su presentación ante periodistas de la sede gubernativa.

“Hoy hay transgresiones porque falta meditación. Hay aumento de crímenes porque los jóvenes no piensan profundamente. En vez de pensar, utilizan el Internet y disminuye la capacidad de pensar. Entonces no piensan para actuar, sino que lo hacen impulsivamente. Con esta enseñanza de meditación se disminuyen los crímenes”, refirió.

El visitante sostuvo que en la ocasión hizo entrega del material utilizado para las meditaciones y el desarrollo personal. Aseguró que Abdo escuchó y aprobó su forma de educación.

“El presidente estaba de acuerdo y muy contento. Según la orden del presidente, nosotros hablaremos sobre la educación. Implementaremos un plan piloto durante un año en dos instituciones educativas, de modo a evaluar la posibilidad de extenderlo en todos los colegios del país. Seremos calificados luego de un año”, contó.

Para ello se reunirá con el ministro de Educación, Eduardo Petta, de modo a establecer el plan de trabajo en los colegios que esta autoridad nacional considere oportuno.

“Muchos jóvenes de Paraguay serán transformados con esta educación. Nosotros vamos a enseñar cómo pensar y meditar. Estoy seguro que esta educación va a cambiar al país”, remarcó.

Cada alumno deberá pagar el material de estudio, en tanto que el Estado deberá abonar por los honorarios de los profesores especiales que se encargarán de la enseñanza.

La organización IYF no tiene buena reputación a nivel mundial, ya que saltaron casos de supuesto lavado de cerebro a los jóvenes mediante sus actividades, que esconderían un culto religioso. En ese sentido, el periódico The New York Times publicó en enero del 2012 un material en donde dos jóvenes de los Estados Unidos afirman haber sido engañados por esta entidad y encerrados durante cuatro días para que escuchen las prédicas cristianas de los líderes del “Cuerpo de Buenas Nuevas”.