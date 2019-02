Ovelar reconoció tener cierta antipatía al tener que salir a explicar cuestiones que son del manejo de las comisiones legislativas, más aún por tratarse del presupuesto general de gastos, cuando existe una bicameral para su estudio.

Luego dirigió sus críticas hacia el titular de dicha comisión, el diputado Arnaldo Samaniego, quien hasta el momento no emitió un descargo sobre los aumentos y el costo que implica para el erario público.

“Me llama poderosamente la atención que el titular de la Bicameral no explica lo que se viene publicando hace días, me extraña que Arnaldo Samaniego no de la cara y no me parece correcto, tiene la obligación de explicar a la gente que sucede y me obliga a mi a poner la cara”, remarcó el titular del Congreso.

Los cuestionamientos se extendieron hacia los ministros, titulares de entes que a pesar de la postura de Hacienda de no dar aumentos, hacen el lobby en el Congreso para obtener incrementos presupuestarios que en la mayoría de los casos, van para el pago de salarios. “Los propios ministros del Ejecutivo no están siendo sinceros con Hacienda”.

Con relación a las opciones para rever los aumentos, Ovelar recalcó que el presupuesto rige por ley y el Ejecutivo debió vetar parcial o totalmente en su momento.

Agregó que es posible una modificación en caso de encontrarse errores materiales, para ello debe recurrirse a las actas de sesiones, grabaciones, y especificar las instituciones que tuvieron las modificaciones, si fueron aprobadas o no.