El español Fernando Martínez Vela, directivo del Inter Odessa, confirmó a la radio 970 AM que presentará una denuncia contra el ídolo paraguayo, tras divulgarse el informe de la embajada paraguaya en Austria (concurrente en Ucrania), donde el “Chila” sostiene que sus familiares fueron retenidos contra su voluntad en un hotel, se les sustrajo el pasaporte y dinero en efectivo, además de haber sido drogados y violados.

El entrevistado criticó que el exjugador evita hablar con él sobre su denuncia y por lo tanto le aconsejó que se atenga a las consecuencias. “Le digo al señor José Luis que la denuncia que él ha firmado es falsa y que en este país es un delito grave. La Policía y el cuerpo diplomático en Austria confirmaron que todo es falso“, añadió.

“Lo que reclamo a José Luis es que haya firmado una denuncia falsa, una mentira, además tiene el coraje a mentir en los medios. Yo tengo pruebas audiovisuales de todos los delitos que cometieron: agresión al travesti, a una chica frente al hotel, como compra cocaína, pide servicios sexuales de prostitutas”, remarcó además Martínez.

El extranjero aseguró que una persona de la Presidencia de la República, cuyo nombre no recuerda, se comunicó con él supuestamente para pedirle disculpas por el caso y solicitar que ya no revele más videos del descontrol de los connacionales en Ucrania. “También me dijo que el señor José Luis Chilavert aspiraba a ser presidente de la República y esto mancharía su reputación”, puntualizó.





LO QUE DIJO JOSÉ LUIS

El exarquero de la selección paraguaya y familiar de los afectados, José Luis Chilavert, manifestó ayer que no hubo ningún secuestro, pese a lo dicho por el propio Gobierno paraguayo del caso, y explicó que Rolando y su hijo perdieron el pasaporte.

“Siempre estuve en contacto con mi hermano Rolando y mi sobrino, si era un secuestro él no iba a tener su celular”, señaló José Luis en comunicación con ABC Cardinal.

Por último, agradeció al presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, por “dar una mano” para solucionar el tema.