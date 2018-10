El Gobierno no define el reajuste del pasaje al no contar con el presupuesto necesario para solventar el subsidio, por lo que el aumento deberá costear directamente el usuario.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, indicó que están evaluando la situación actual del precio del pasaje y en especial si se subsidiará o no. "No analizamos aun si hay plata. Lo que vamos a hacer es un análisis adecuado para la evaluación del pasaje, todavía no hay suba. Vamos a evaluar en su momento“, dijo.

El viceministro de Transporte, Pedro Britos, y el ministro de Obras, Arnoldo Wiens, confirmaron que en los próximos días podría definirse el nuevo pasaje. Respecto al subsidio que el Estado podría dar ronda los USS 6 millones, monto que no se cuenta en el presupuesto. “Esperamos que esta semana se defina el pasaje”, indicó el titular del MOPC.

Esta incertidumbre se originó a raíz de la suba de los precios de los combustibles. Petropar subió entre 200 y 300 guaraníes su gasoil y nafta.

La situación pone en especial atención a los empresarios transportistas. El titular de Cetrapam (Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana), César Ruiz Díaz, mencionó a la 970 AM que actualmente el combustible a ser vendido a su sector está fijado en 4.721 guaraníes, mediante el Decreto 9030, por lo que denunciarán ante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a los emblemas privados que pretendan vender el combustible a un precio por encima a lo fijado.

El entrevistado indicó que actualmente el Gobierno subsidia 100 guaraníes por cada pasajero y consideró que debe seguir esta práctica porque de esa manera se ataca la informalidad. En ese sentido explicó que dicho beneficio únicamente se otorga a las empresas que están legalmente habilitadas, no son deudoras, poseen trabajadores con IPS, y cuentan con el certificado de cumplimiento tributario. “Es una decisión política a analizarse bien y que debe contar con una fuente de financiamiento“, acotó.