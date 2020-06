En medio de la rabia y la impotencia, el joven relató que el robo se produjo en un descuido, mientras preparaba pedidos para llevar. Añadió que esta mañana le tocaba la zona de la Plaza Uruguaya, lugar donde ocurrió el hecho.

“Este tiempo de crisis fue bastante complicado para mí. Estaba emocionado porque hace cuestión de dos semanas volví a trabajar y hoy me tocaba en ese lugar”, expresó Eduardo Espinoza en contacto con 800 AM.

El afectado detalló que se dedica al delivery de Café Bike, y que todos los días sale desde San Lorenzo a distintos puntos del área metropolitana.

“Me largue a llorar me robaron la bici en un descuido. Ya no sé qué hacer mi elemento de trabajo y mi mejor amigo me robaron”, publicó vía Twitter.

Asimismo, mencionó que él se encargó de ensamblar el biciclo por lo que le guarda un cariño especial.