“Le pido a las autoridades nacionales que puedan gestionar lo más rápido posible los documentos para que yo pueda viajar. En los primeros tiempos no me decidía ir, pero ya es larga la situación, mi hija viajó por nosotros y cómo yo no me voy a animar. Ahora estoy dispuesta a ir donde está mi hija”, expresó doña Juana Villalba en comunicación con radio Monumental.

La mujer comentó que luego de una reunión familiar, manifestó sus deseos de viajar a Estados Unidos. “Ha'e oho orerehehápe, che piko ndarekomo'âi korasõ aha hağua che memby rehehápe (ella viajó por nosotros, como yo no tendré corazón para ir donde está mi hija). Ko’ ãnga ahasema che memby rendápe (Ahora quiero ir donde se encuentra mi hija)”, reiteró la madre de Lady Luna.

CANCILLERÍA REALIZA LAS GESTIONES

Por su parte, Julio César Duarte Van Humbeck, director general de Gabinete de Cancillería, manifestó a la misma emisora radial que gestionan "lo más rápido posible" todo lo necesario para que se concrete el viaje de Doña Juana.

“Vamos a hacer las gestiones lo más rápido posible para que pueda viajar cuanto antes. Es la madre y nosotros comprendemos el dolor de la señora”, expresó.

Duarte recordó que el viernes pasado una aerolínea ofreció dos pasajes con destino a Estados Unidos para la familia de la joven desaparecida.

“Estamos listos para activar esta nueva etapa de la asistencia. En este momento, es prioridad apoyar el viaje de la familia”, puntualizó.

Cabe recordar que son seis los paraguayos desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Miami. Los mismos fueron identificados como Luis Pettengil, su esposa Sophia López Moreira y sus tres hijos menores, además de Lady Luna Villalba.