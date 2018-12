Este martes se dio a conocer el listado de profesionales que tendrán la oportunidad de continuar con sus estudios de postgrado en prestigiosas universidades del exterior, gracias al Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López. Cerca de 50 personas cursarán doctorados y maestrías en destinos soñados tales como París, Barcelona, Sussex, Zurich, Melbourne, entre otros.

En la nómina de beneficiados para maestrías en Tecnología, Innovación y Ciencia figura en el puesto 21, Carla Andrea Ribeiro Bacigalupo, hija de la ministra de Trabajo, quien estudiará en la universidad de Melbourne, en Australia, específicamente una maestría en emprendimientos de acuerdo al listado oficial difundido en la página web de Becas.

En la lista de espera al desempate por igualdad de puntos se encuentra Darío Petronio Muñoz Poletti, quien coincidentemente aspira a la misma maestría en la misma universidad que la anteriormente mencionada.

Esta situación no estuvo ajena a los cuestionamientos y suspicacias más aún por el hecho de que Muñoz Poletti es el Director de Planificación del Ministerio de Trabajo con un salario que ronda los G. 20.000.000, elegido por la ministra Bacigalupo por tratarse de un “muchacho brillante”.

Al momento de su nombramiento en un cargo de confianza, Poletti era novio de Ribeiro Bacigalupo, sin embargo la ministra adujo que la relación entre ellos terminó meses antes de su ingreso a la institución y que no incidió de ninguna manera en su designación como Director de Planificación.

Tampoco faltaron las críticas sobre los criterios tenidos en cuenta para la selección de becarios, puesto a que familiares de altas autoridades y altos funcionarios con jugosos salarios. En el caso de Muñoz Poletti, el Estado paga su jugoso salario y también pagará su especialización en caso de que el desempate le sea favorable.

En contrapartida profesionales de escasos recursos y emprendedores con los mismos derechos a una educación superior, se ven relegados al no contar con aliados en los espacios de poder.

La cobertura para programas de maestría es de U$D 70.000 y para doctorado de U$D 110.000. Para postdoctorado la asignación es de un máximo de U$D 15.000. Las especializaciones docentes han tenido un costo promedio de U$D 15.000.

Las becas cubren pasaje de ida y vuelta en clase económica, asignación para visa (U$S 100.-), gastos de instalación (U$S 500.-), seguro médico, matrícula y cuotas de la universidad, asignación de manutención de acuerdo al país donde estudie, gastos de retorno (U$S 500.-) y asignación para materiales pedagógicos y libros (U$S 1.000.-).

Por su parte, el director ejecutivo del programa BECAL, Nelson Federico Mora, negó que hayan irregularidades tanto en el proceso como en los criterios de evaluación y selección de becarios, verificado tanto interna como externamente a través del responsables del Programa Nacional de Incentivo a la Investigación

El funcionario dijo que en ambos casos, compitieron en igualdad de condiciones y cumplieron con los requerimientos, no es la primera vez que compiten por una beca en el exterior, en el caso de Ribeiro Bacigalupo efectivamente accedió, mientras que Muñoz Poletti, aguardará el desempate.

En otro momento sostuvo que no se otorgan ventajas ni puntos extras por tratarse de funcionarios públicos, en respuesta a las críticas hacia el postulante que ocupa un alto cargo en el Estado. Insistió de igual manera que los tres años de implementación no hubo quejas sobre el proceso de selección y por ello publican el desglose de cada calificación para despejar dudas, apuntó Mora.