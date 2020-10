De esta manara se aceptó lo requerido por el Ministerio Público y se fijó audiencia de imposición de medidas alternativas para Vega y los otros procesados el 27 de octubre a partir de las 10:30.

Este caso se inició ayer cuando los fiscales Luis Said y Rodrigo Estigarribia allanaron la institución al tener denuncias de pedidos de coima, una de US$ 25.000 y otra de US$ 200.000.

Se aclaró que ambos casos son de diferentes hechos. En la causa del fiscal Luis Said se está detrás de un pedido de coima de US$ 25 mil y fueron imputados Mario Vega, titular del Indert; su asesor jurídico, Aldo León; su jefe de Gabinete, José Luis Clerch; además de un exdirector de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos, y otros dos representantes de la fundación Cerro Lambaré (Fucela).

En el caso del fiscal Rodrigo Estigarribia el monto de la coima es mucho mayor, se habla de US$ 200.000 y el negociador para el cobro de este dinero es el asesor jurídico del Indert Aldo León.

Según se supo la propuesta era dar el trámite de adjudicación de 16 hectáreas de tierras a una persona a cambio del pago de los US$ 200.000. Existen grabaciones de audios y del circuito cerrado del INDERT cuando el denunciante vino a reunirse con el propio Mario Vega, quien le derivó para los trámites del pago de la coima con el asesor jurídico Aldo León.