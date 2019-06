Erika Diarte de 15 años sigue desaparecida desde el 20 de junio pasado cuando ya no se supo de su paradero luego de encontrarse en su casa siguiendo sus actividades normalmente, según recordó su papá Erico Diarte.

La familia reside en Ciudad del Este, localidad donde la adolescente estudia y ese día retornó del colegio, almorzó y se retiró a su habitación. Una hora después, cerca de las 15:00 su padre fue a buscarla y ya no se encontraba en la casa. Dieron parte a la policía y la fiscalía y desde el entonces su búsqueda continúa.

“Seguimos ansiosos y destrozados”, afirmó su padre que solicita alguna información útil que pueda servir para encontrar a su hija. Las esperanzas no se pierden en la familia Diarte Escobar y todos los días hacen alguna búsqueda pese a no tener rastros del camino que tomó la estudiante.

El día de la desaparición, la familia de Erika encontró una carta escrita con puño y letra de la joven en la que decía que no era feliz y pedía perdón por ser la decepción de la familia.

Parte del escrito reza: “Esto no es un juego, no me conocen y nunca lo hicieron, no soy feliz ni contigo papá ni contigo mamá”. En otra parte señala: “…hoy he decidido no vivir más, me cansé espero que sean felices con sus familias, yo seré feliz pero en otro mundo y con mi abuelo querido”.

El papá afirmó que quedaron sorprendidos con el mensaje ya que Erika era una niña que se maneja sin sobresaltos, con un comportamiento amable, educado y sin problemas al menos visibles.

Desde el mismo día, su compañero de clases, César Gustavo Ojeda Arévalos también de 15 años se encuentra desaparecido y se presume que se encuentran juntos. La agente fiscal a cargo de la investigación es Cinthia Leiva Cardozo de la Unidad Penal N° 2 de la Región II Alto Paraná.