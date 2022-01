Pese a que la muy transmisible variante ómicron no presenta formas graves de la enfermedad, desde el Ministerio de Salud Pública aclararon que esto no significa que la población deje de lado los cuidados y salga a contagiarse masivamente.

El viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Hernán Martínez, indicó en entrevista con la 780 AM que hoy se está observando la famosa curva picuda de Sudáfrica, que asciende muy rápido, y esto se debería a la variante ómicron.

“Tenemos reportes de personas que compartieron una cena, eran 20 personas, y de ellas 15 dieron positivo. Esa es la característica de esta variante, que tiene una alta velocidad en el contagio, pero la mayoría de los infectados están en sus casas con síntomas leves”, detalló.

Pese a que no genera cuadros graves, la autoridad sanitaria alegó que eso no significa que “salgamos y contagiémonos”, ya que siempre debemos cuidarnos de no enfermarnos. “Justo me puede tocar el bolillero y desarrollo la forma grave de la enfermedad”, advirtió.

El doctor manifestó que según datos obtenidos por hospitales, más del 75 % de los padres de niños internados, reconocieron que no están vacunados. En ese sentido subrayó que las dosis anticovid demostraron ser muy efectivas.

“Yo tuve un compañero de trabajo que dio positivo teniendo las tres dosis aplicadas. El primer día sintió dolor de garganta y fiebre, al día siguiente dolor de cabeza, y al tercer día ya no tenía síntomas. En esos días ni siquiera requirió hacer una consulta médica”, ejemplificó el viceministro.

Por último Martínez anunció que es muy posible que se decida una cuarta dosis, que aún está en estudio, pero hay evidencia científica que otra dosis más de refuerzo es más que importante.