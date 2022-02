El comunicador y farandulero Karlinho Alujas, quien estuvo como organizador en el Ja'umina Fest, comentó en entrevista con radio 1000 AM que él se encontraba en una mesa cercana a la de “Vita” Aranda y Tito Torres, quienes compartían con Víctor "Tucu" Salazar y su señora, además de otros amigos cercanos.

El testigo contó que en un momento dado estas cuatro personas decidieron ir al baño, casi finalizando el concierto de Binomio de Oro, porque no iba a haber mucha gente en la fila para entrar al sanitario. “Yo escuché que dijeron eso y me pareció buena idea, entonces les acompañé a los baños”, agregó.

Relató que Torres ingresó al sanitario y que un guardia le atajaba la puerta. Mientras tanto Vita estaba quitándose fotos con sus seguidores. “Cuando llegué, Cristina quedó frente mío y Marcos Rojas un poquito más atrás. Justo en ese momento una chica se acerca y me pide ir a sacarme fotos con su tía que estaba en sillas de ruedas. Fui a acercarme a la señora y en ese momento se escuchan los disparos, que fueron como diez, fueron ráfagas”, agregó.

“Cuando terminan los disparos, yo veo que Cristina se cae y trato de no mirar quién fue. Ahí veo a Tucu desesperado tocando la puerta a Iván y él sale. Me arrodillo a su lado (de Vita) para ver si podía socorrerle, pero una de las mozas me dijo que no la toque. Del susto llamo a los guardias, pero ellos no nos entendían por la distancia en que estaban. Durante ese momento el tipo que tenía el arma se esfumó, como si fuera un fantasma”, comentó.

Tras hablar con otros testigos, Alujas corroboró que ninguno de los presentes pudo visualizar al autor de los disparos. “Nadie le vio directamente (al asesino), porque se hizo camino entre un grupo de personas y le apuntó directamente a Marcos. Cristina Aranda estaba de espaldas, pero al escuchar el ruido ella se dio la vuelta y recibió el impacto en la frente, allí se cae de costado. Yo la vi en los últimos segundos llegando al piso. Yo creo que fue uno de los últimos impactos el que le tocó a ella”, indicó.

Por último comentó que días después del ataque, viendo las fotografías y videos de ese festival, pudo divisar a Marcos Rojas en el sector de las mesas donde ellos estaban. “Él también estaba en el sector de las mesas. Por lo visto él se fue antes o nos siguió al baño, estaba en el mismo lugar. Es difícil saber en qué mesa estaba, porque muchas veces uno cambia de lugar”, dijo finalmente Alujas.

QUIEN HABRÍA SACADO LA ÚLTIMA FOTO

Otro testigo del Ja'umina Fest, cuya identidad está protegida, también habló con el mencionado medio. El hombre, quien quedó con mucho temor tras lo sucedido, recordó que esa noche estaba por la baranda mirando el concierto junto con su esposa, cuando vio que Vita Aranda se acercó al sitio donde estaban, por lo que le preguntó a la modelo si podía sacarse una foto con su señora. La famosa accedió sin problemas y el hombre le sacó las fotografías con su esposa.

“Sacamos todo la foto, dimos la vuelta y caminamos. Mi señora se da la vuelta y dice: 'es flaca Vita, como quiero ser como ella'. Y cuando saco mi celular a mostrarle cómo salió la foto a mi esposa, ahí yo escucho un tiro, yo pensé que era un fuego artificial y miro arriba, ahí escucho la ráfaga, fue en cuestión de segundos. Primero se escuchó un disparo y luego ya un sonido continuo. Fueron más de seis o siete disparos”, relató.

“Pudimos haber sido nosotros. Cuando escucho los tiros ya le veo a Vita en el piso y también al de rojo (Marcos Rojas) tirado en el piso. Me escondo detrás de un pilar ubicado cerca de la cantina. Yo quiero dejar en claro que no vi quién disparó ni dónde corrió”, agregó.

El hombre contó que en la foto que sacó a su señora y a Vita se observa a Marcos Rojas cruzándose detrás de ellas.