Melanio Paredes, aduanero de la congregación del director Julio Fernández, que encabeza grupo de oración en oficina pública, se ubicó por primera vez en un cargo considerado “de oro” en la institución.

De la mano de Fernández, pastor de su misma agrupa­ción religiosa, Melanio se convirtió en aduanero dele­gado en Montevideo. Con su nuevo cargo, su ingreso de G. 9.300.000 se dispara a G. 42 millones, gracias a su viático por desarraigo, responsabili­dad en el cargo.

Llamamos y mensajeamos a Melanio para conocer cómo accedió al apetitoso puesto, coincidentemente cuando el feligrés de su grupo religioso subió como director de Adua­nas. Él dejó en visto el Whats­sapp, pero no respondió.

Al parecer estos rituales reli­giosos dentro de Aduanas generan milagrosos prove­chos para sus participantes, considerando que, en el caso de Melanio nunca antes había ocupado un puesto tan jugoso como el de ahora.

UNA “VIRTUD”: ORAR EN ADUANAS

Cuando atendió nues­tra llamada, el direc­tor de Aduanas, Julio Fernández, primero dijo que estaba “muy ocupado”. Segui­damente señaló: “Te voy a responder sobre el tema del seguro médico”, y de inme­diato lanzó un férreo apoyo a los funcionarios leales de su misma congregación, quienes realizan rituales religiosos en oficina de la institución.

“El tema de la oración, un sábado por la mañana, me parece que no tiene una mínima relevancia”, aseveró Fernández en favor de sus lea­les. Al aclararle que el tema no es el día ni la hora, sino la usur­pación de una oficina pagada por el Estado, es decir costeada con dinero de todos los contri­buyentes, el director vociferó: “¿¡Cuál es el problema con eso!?”, y cortó la llamada.

El caso de los fieles aduaneros salió a la luz junto con la contra­tación de una póliza por exceso médico con cobertura “de oro” para funcionarios y familiares, programada por el director Fer­nández para fines de este mes. Además del seguro vip de G. 15.000 millones al año, ahora pagarán un reaseguro que ori­lla los G. 2.500 millones anuales y que incluye servicios de alta complejidad para toda la fami­lia, según confirmó el director administrativo de la institu­ción, Rogelio Cáceres.

Cáceres alegó que la institución está conformada por funciona­rios mayoritariamente longe­vos, más delicados en su salud, y en muchos casos la prepaga no les cubre todo. El mismo también refirió que varias ins­tituciones pagan reaseguros y la actual administración optó por seguir esta tendencia.

El director Fernández demos­tró molestia por la publicación sobre el nuevo privilegio que prevé para los funcionarios a costa del dinero de la gente.

“Es usted una persona muy malintencionada. El seguro de Aduanas es el más barato entre todas las instituciones que tienen seguros similares”, escribió vía WhatsApp a nues­tra periodista.

Fernández acusó que la única intención de la redactora es atacar a Aduanas, ya que “si se hace yoga un sábado por la mañana no le llamaría la aten­ción”. Se desentendió de res­ponder si proseguirá con la contratación del reaseguro.

Mientras el director ataca para defender a sus leales de Aduanas y compañeros de congregación, en la institución recaudadora se generan suspicacias sobre el trasfondo de estas “reuniones de oración” entre funcionarios y extraños, realizadas en el cuarto piso del Edificio Patria.