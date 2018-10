“Ellas no dijeron todo lo que sabían, no es cierto que colaboraron para dar datos sobre el crimen. La fiscalía fue accediendo a informaciones para ir clarificando el caso”, declaró la fiscal Esmelda Alvarez a la emisora 1080 AM.

Indicó que el nivel de sospechas que pesan sobre las mismas (Aracely Sosa y Alba Armoa) ha ido creciendo en el transcurso de los días, a la luz de algunas evidencias que iban surgiendo. En el caso de Armoa, se va perfilando que mantenía relaciones sentimentales con el principal sospechoso del crimen.

“No pudieron explicar por qué tenían en su poder algunas pertenencias de las víctimas, además de otras cuestiones que están pendientes de aclaración”, subrayó la fiscal Alvarez,

Otro elemento que surgió en las últimas horas, es que uno de los asesinados, Julio Rojas, había sido denunciado por la madre de Dalma, Elba Rodas, por violencia intrafamiliar.

La fiscal significó que el propio Bruno Marabel, había declarado que Rojas lo había amenazado incluso a él con golpearlo. Y que el mismo tenía un comportamiento agresivo con todos los integrantes de la familia.

Otro elemento que va aclarando la investigación fiscal - subrayò Alvarez- es que Julio Rojas fue el último en ser asesinado, ya que en los dias previos que se presume se cometió el crimen, se encontraba fuera de la casa.