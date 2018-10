“Se tienen que aclarar todas las situaciones, no me guío mucho por lo que me dicen las partes interesadas, sino el informe oficial que llegue para mí va a ser contundente”, dijo el diputado liberal, Édgar Acosta en conversación con la 970 AM.

La cantidad de combustible que se vendió, la transferencia de dinero y el manejo de la institución en los últimos tiempos son algunos de los aspectos que deberá incluir la respuesta.

“Los que administran la cosa pública tienen que mirar para delante, pero no dejar nada impune, los sinvergüenzas tienen que pagar, eso es lo que el país y la ciudadanía reclaman”, expresó el diputado.

Algunas de las denuncias publicadas por la investigación de La Nación son: la adquisición de gas licuado de un competidor local, vía excepción, lo cual disparó el precio del producto.

Además, el dueño de Monte Alegre SA, actual asesor estratégico “ad honorem” de Abdo Privilegió a la empresa del asesor “ad honorem” de Marito, en perjuicio de la ciudadanía.

Igualmente, siempre según la investigación, Samudio violó la ley de presupuesto al realizar depósitos en bancos privados. El dinero no fue para el pago a proveedores del exterior.