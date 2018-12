“No quiero hablar todavía del tema porque no he consultado con los colegas, vamos a analizar lo que sucedió, todavía no estamos bien informados”, dijo Cuevas en entrevista con los medios sobre la posibilidad de enjuiciar a los ministros del TSJE.

Indicó que en caso de existir algún motivo acompañaría la propuesta, pero que antes de tomar una postura debe conocer el fundamento del llamado a elecciones y de la anulación de la convocatoria.

Respecto la investigación en su contra, por supuesto enriquecimiento ilícito en la Gobernación de Paraguarí, afirmó que aguardará a oír “qué dice la justicia”.

Este lunes se realiza la reunión de la Mesa Directiva para fijar los temas a tratar en la próxima sesión ordinaria de este miércoles, pero Cuevas no quiso adelantar cuáles serían los puntos prioritarios, a pesar de que ya solo quedan tres sesiones para finalizar el año.