El neumólogo Carlos Pallarolas advirtió que tras la multitudinaria manifestación del sábado en la zona primaria del Puente de la Amistad, podría haber un rebrote del Covid-19 y que no hay suficiente personal de blanco para aguantar la avalancha.

“No es momento de salir a las calles, en otro tiempo era diferente, esto lastimosamente en 15 días nos dará un rebrote, no estoy en contra de la libertad, hoy la libertad no se manifiesta así, se manifiesta cuidándonos, por favor seamos conscientes, no hay suficiente personal de blanco para aguantar la avalancha que se vendrá”, advirtió el profesional a Radio Concierto de CDE.

“La enfermedad es una mierda y nos puede pegar feo, no se guardó la distancia y de que sirve si Bolsonaro cerró por 30 días más y con buen tino hay que entender los mensajes, hoy tenés rebrote y Brasil seguirá cerrado”, añadió el doctor que se encuentra recuperándose del COVID-19 luego de dar positivo a la muestra.

Se estima que más de 2.000 personas participaron de la movilización pacífica por las principales calles del centro de la capital de Alto Paraná durante el sábado pasado.