El diputado D’Ecclesiis recurrió al hábeas data de manera a frenar toda investigación por narcotráfico que pueda sur­gir en el ámbito de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad). La presentación de este recurso la hizo el 14 de setiembre de este año ante la jueza en lo Civil y Comercial de la capital, Karen González, quien ya dio trámite a la pre­sentación hecha por el parla­mentario, según informó La Nación.

Sobre esta medida, Giuzzio dijo en contacto con la 970 AM que “indudablemente es incómoda” pero que esta fue creada para que las personas puedan garantizar su buen nombre en un proceso judicial.

Mencionó que cuando fue fiscal Anticorrupción recibió tres pedidos de informe por parte de jueces ante planteamientos de hábeas data.

“Vamos a suponer que una persona esté siendo investigada injustamente o se pretenda involucrarla en un hecho que ella no sabe o no sabía que se estaba haciendo a sus espaldas e ilegalmente. Vamos a suponer que se estén escuchando las comunicaciones de esa persona en forma ilegal y en definitiva eso puede afectar su imagen. En el mismo momento que los órganos salen a decir que no existe, entonces toda información que pueda surgir, puede ser tachada de ilegal”, advirtió el ministro.

Agregó que este recurso se plantea ante un juez de cualquier circunscripción y que, en teoría fue creado para defender la posición del ciudadano que está obrando bien. Sin embargo, el mismo es usado por aquellos que mal utilizan: el mismo crimen organizado o los corruptos.

Ayer, en rueda de prensa, la Senad y la Fiscalía presentaron las evidencias recogidas durante el Operativo Austral del sábado último, en que se incautaron de 448 kilos de cocaína y siete avio­netas. Detallaron cómo operaba la estructura de narcotráfico que investigaron y dieron a conocer la identidad de quien sería su principal líder: el condenado Víctor Hugo Gaona Burgos.