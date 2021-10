En esa línea, el director indicó que el rebrote del coronavirus también se dará en nuestro país, no obstante, dijo que el impacto que pueda causar, dependerá mucho del comportamiento ciudadano con las medidas sanitarias que son solicitadas reiteradas veces por las autoridades nacionales.

Por otra parte, señaló que la semana pasada el hospital a su cargo presentaba una ocupación casi nula de pacientes con Covid-19, máximo dos pacientes que no revertían gravedad y que eran dados de alta rápidamente.

Sin embargo, desde este lunes se registra un ligero aumento de internaciones de pacientes por complicaciones relacionadas a la enfermedad. Sostuvo que el 90% de los ingresos son personas que no aún no recibieron la vacuna contra el Covid-19 o no completaron el esquema de inmunización.

En tal sentido, el Dr. González instó a la ciudadanía a acudir a los vacunatorios para recibir las dosis correspondientes.

Por último, advirtió que la posibilidad de la llegada de una tercera ola del Covid-19 está más que latente.

Cabe mencionar que en el reporte diario de ayer se reportaron 61 infectados y un fallecido a causa del virus pandémico, además de 60 pacientes internados, de los cuales 16 se encuentran en terapia intensiva, reflejando una duplicación con relación a la semana anterior.