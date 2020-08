Pese a que en algunos estados del Brasil entregan kits contra el coronavirus, no existe ninguna evidencia sobre un tratamiento único contra el Covid, por lo que consumir drogas como la Ivermectina, Azitromicina e Hidroxicloroquina puede complicar el cuadro de cualquier paciente.

Ivermectina+Azitromicina+Hidroxicloroquina+Vitamina C+Vitamina D3+Zinc contiene el kit que es ofrecido en algunos estados del Brasil como una cura mágica del coronavirus.

Sin embargo, el doctor José Fusillo aclara que no hay un tratamiento único aprobado y que hay un peligro enorme en la automedicación.

“El tratamiento debe ser individualizado, no podés poner un mismo traje a todos, la misma ropa no le va a todos, tengo que conocer qué otros medicamentos tomás, qué comorbilidades tenes, todos los medicamentos tienen efectos colaterales”, explicó Fusillo en charla con la 730 AM.

La Ivermectina si es recetada por un profesional podría evaluarse dentro de un contexto de cómo corre el paciente, ya que se trata de un antiparasitario de uso animal, pero que también ya fue aplicado en humanos.

En Australia un veterinario demostró que esta droga reducía a cero las pequeñas fotocopias que el virus hace de sí mismo para multiplicarse dentro del organismo. En este sentido podría utilizarse en un caso confirmado, pero según la consideración médica.

La Azitromicina es un antibiótico y el zinc, pero tampoco hay evidencia científica de que la aplicación de los mismos sea la fórmula contra el Covid, ya que el tratamiento debe ser atacando los síntomas.

En los pacientes internados, lo que funciona es el soporte con oxígeno, los anticoagulantes y los corticoides. La Dexametasona se usa en los casos más graves.

El doctor reveló que los diagnosticados con Covid-19 que siguen un tratamiento en casa deben intentar moverse dentro de las posibilidades y evitar quedarse acostados todo el día, ya que la circulación es muy importante y los casos fatales se producen por la formación de trombos.