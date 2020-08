El fiscal Marcelo Pecci presentó en requerimiento conclusivo para el ex jugador de fútbol Ronaldinho y su hermano Roberto Assis Moreira. Solicita suspensión a prueba de la ejecución de la condena, la aplicación de una multa para reparar el daño y ambos podrán regresar al Brasil.

La presentación fue hecha al juez GustavoAmarilla quien debe resolver si acepta o no la medida y de esta manera podrían liberar a ambos procesados. El fiscal Pecci, señala que Ronaldo Assis Moreira y su hermano Roberto, deben pagar una multa de US$ 90.000 y US$ 110.000, respectivamente y ya podrán regresar al Brasil.

Ronaldinho, su hermano Roberto y el empresario Wilmondes Sousa Lira, ingresaron a nuestro país el pasado 4 de marzo, con la finalidad de apoyar un programa de asistencia social, invitados por la empresaria Dalia López.

Pero luego se descubrió que tenían documentos paraguayos de contenido falso y fueron detenidos. Se les abrió un proceso, estuvieron presos, luego beneficiados con medidas alternativas y ahora la fiscalía concluye la investigación.

El fiscal Pecci, señala que ambos serán beneficiados con la suspensión de la condena, pero seguirán ligados al proceso. Ronaldo y Roberto Assis, deben fijar una residencia en el Brasil, también comparecer al juzgado que se le asigne en su país trimestralmente a firmar el libro de comparencia, así mismo si son requeridos en el presente proceso deben presentarse ante la justicia del Paraguay a colaborar.

Dalia López, la empresaria quien trajo al astro del fútbol a Paraguay, hasta la fecha se mantiene prófuga de la justicia. La mujer tras el escándalo y la detención del exjugador y su entorno desapareció.