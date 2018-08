Reyes Sotelo pudo pasar la barrera de seguridad en Diputados para llevar al presidente Abdo la nota en la que un grupo de ciudadanos exige que González Daher sea desaforado para que pueda enfrentar los procesos que pesan en su contra, uno por tráfico de influencias por el escándalo de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el segundo por lavado de dinero por inconsistencias halladas en los libros contables de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA.

“En la trinchera estoy todas las noches. Me ven mi cara y me pueden matar en cualquier momento y no me interesa. Sufro por los niños, por este presente y el futuro incierto más podrido que tienen, con esas obras más hechas, con el desfalco y con los ladrones confesos que están por aquí de gobernantes. ¿Les parece que es cómodo vivir así?”, espetó la ciudadana.

Expresó que en cualquier momento, ahí frente al vallado que separa a los manifestantes de la casa de González Daher, le puede agarrar una bala perdida porque todos los días está subiendo su bandera allí.

Manifestó que por suerte pudo acercarse al jefe de Estado y espera que Mario Abdo, pese a que es de otro poder, pueda intervenir en el asunto porque como presidente “no hay nada que no se pueda hacer y menos en ese país”.

“Llevamos 20 días de todos los días yo alzo mi bandera frente a la casa de González Daher arriesgado mi vida. Tengo mis tres hijos americanos y mis nietos no van a nacer acá. Me cansa ver tanta hambre, tanta inequidad, tanto robo y nadie se molesta”, expresó.

Indicó que este lunes habrán “camionadas de gente” que llegarán hasta el domicilio del legislador para otra jornada de protesta.