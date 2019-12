¿Usaron los fondos de investigación para pagar propaganda contra el sector productivo y algunos ideológicos? Esa es la pregunta que surgió el debate en las redes sociales y el ámbito académico-investigativo luego de la designación de Eduardo Filippo como titular del Conacyt, pese a la postura en contra de los investigadores.

El propio Felippo cuestionó que se gastan de G. 500 a 800 millones en proyectos que implican hablar con los “indios”, que luego quedan solamente papeles, estadísticas y no en nada tangible. Dijo que prefiere proyectos de la salud, en vez de esos en los que el dinero se va en entrevistas, estadísticas y viajes.

A través de las redes, se divulgó la lista de 12 ONG que recibieron dinero de Conacyt para sus investigaciones sociales, como el caso de Somos Gay, Alter Vida, Instituto de Ciencias Sociales y el Instituto para el Desarrollo. El cuestionamiento se daba con relación al dinero que se destinaba a estas organizaciones cuyas investigaciones supuestamente estaban ideologizadas.

El desarrollador de software Matías Insaurralde sostuvo que “es absurda la discusión sobre investigaciones ideológicas”, porque hay también proyectos de “grandes investigadores” que fueron puros viajes (citó el proyecto del satélite paraguayo) y hay investigaciones muy interesantes de diversas ONGs.

El ciudadano ahondó respecto a la cantidad de dinero que en realidad se destina a las ciencias sociales. En ese sentido, confirmó que la mayor parte de los fondos de Conacyt va para la Universidad Nacional de Asunción, viéndose mayormente beneficiadas las facultades de Ingeniería, Politécnica, Ciencias Exactas y de la Salud.

“El total es de unos 36 millones de US$ o Gs. 237.915.261.309, se entiende que esto incluye datos de varios años. De este total, Gs. 24.783.296.189 corresponden a la lista de las ciencias sociales, es decir casi 4 millones de US$ 32 millones de US$ corresponden al resto”, tuiteó Insaurralde.

El informático arguyó que es importante recurrir a la información exacta ante la campaña que se armó contra las organizaciones que supuestamente promueven “investigaciones ideológicas” o son de mala calidad.

Matías Insaurralde resaltó que las citadas oenegés hicieron sus rendiciones de cuentas, representan aproximadamente un 10% de todos los fondos ejecutados y además ponen una contrapartida de dinero para los proyectos.

Así también lamentó que no se cuestione cómo destina su dinero el Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), actor que podría ser relevante en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que ejecuta plata de la binacional desde hace 10 años (50 mill de US$) sin ningún tipo de rendición y que también utilizó fondos de CONACYT recientemente.