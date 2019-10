En el último año el Indert se convirtió en una caja de recaudación, afirmó Carlos Soler, exgerente de Créditos del Indert y exdiputado tras prestar declaración ayer en fiscalía donde presentó dos denuncias; una por el hecho punible de cohecho pasivo agravado y otra, por producción de documentos públicos de contenido falso contra personas innominadas.

Soler que está imputado por supuesto cohecho pasivo agravado recibió medidas alternativas a la prisión y la magistrada Rosarito Montanía estableció además la prohibición de salida del país, firmar el libro de comparecencia, prohibición de cambio de domicilio y de acercarse a la institución, más el pago de una fianza de G. 200 millones.

Sobre la denuncia en su contra, afirmó que está tranquilo y aseguró que tiene una trayectoria intachable en estos 16 años en su vida pública. “No me quedé con absolutamente nada de nadie, lo que buscamos es que salga a la luz los hechos denunciados porque en el último año el Indert se convirtió en una caja de recaudación, es la realidad”.

Afirmó que la investigación debe profundizarse ya que lo ocurrido en la Dirección de la Región Occidental del Indert es apenas la punta del ovillo de cómo se maneja la institución en términos de irregularidad.

“Me puse a disposición de la fiscalía y que se llegue al fondo de la cuestión porque la responsabilidad de todo esto es por parte del presidente Torres que no creo firme nomás por tontito en el último año las desestimaciones, adjudicaciones y titulaciones en la Región Occidental”, agregó.

El exdiputado destacó que existe “un verdadero carnaval que debe ser investigado porque todo se trata de un simple lavado de cara si está toda la estructura de Villarrica y la Gobernación. Se tiene que llegar a saber quién realmente manejaba la institución”, agregó.

Entre las evidencias, Soler mencionó que existen mensajes que demuestran que en su caso había comunicación con el ahora Ministro de Agricultura Rodolfo Friedmann.

Negó que haya recaudado desde la institución y que la recaudación para terceros es la que se deben investigar. “Se dio la pista con nombre y apellido y fechas. Ojalá se abra el proceso, yo me someto a la justicia porque no me quedé con nada de nadie, di el puntapié inicial para que la tremenda corrupción de la institución sea combatida con fuerza por la justicia y este año de administración de Torres fue grotesco con el equipo de la mano de Friedmann”, puntualizó.