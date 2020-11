En entrevista con la radio 650 AM, el senador nacional por el Partido Hagamos, Antonio Apuril, mencionó que recibió una respuesta poco clara al pedido de informe hecho al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), dirigido por Alejandro Peralta Vierci, sobre los nuevos tramos de la Red de Fibra Óptica del Paraguay (RFOP) y la Agenda Digital, para la cual se hizo un préstamo de 130 millones de dólares del BID.

Explicó que tuvo un retorno de 200 páginas y que ya en el capítulo 1 encontró varias situaciones que le llamaron poderosamente la atención. Sobre la red nacional de fibra óptica, la pregunta era bien sencilla: ¿Cuál es el cronograma y si se encuentra culminada y operativa en la fecha? Según Apuril, la respuesta fue que el proyecto de implementación de la red ya finalizó en su primera etapa, la cual abarca el triángulo de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

“Ahí viene nuestra reflexión, esa red ya estaba luego activa. Ellos mismos en su informe que nos remitieron cuentan que es la red de Copaco y de la ANDE en algunos tramos. No nos responden cuántos kilómetros de nueva fibra óptica hay ahora, cuántos tramos están activos, los equipos que fueron utilizados y la inversión hecha para ponerla en marcha. Nada de forma cuantitativa”, cuestionó.

Agregó: “si antes estábamos preocupados porque no teníamos información, ahora que supuestamente nos envían los datos, nos quedamos más preocupados. Miramos ya incrédulos. Estamos igual que antes y dependemos todavía de las empresas privadas”.

En otro punto, respecto a la fase tres de la red nacional, desde el Mitic mencionan que “certifican los pelos de fibra óptica para garantizar los parámetros internacionales”. En ese sentido, Apuril esgrimió: “no detallan qué es lo que hacen ellos, ¿vienen y revisan la fibra para poder certificar y te dicen esa es la fibra que vamos a usar y eso es el trabajo? Nos están tomando el pelo”.

El legislador aclaró que no solo son 130 millones de dólares los que recibió Mitic del préstamo del BID, sino que también este año obtuvo otros 62 millones de dólares del Fondo de la Excelencia de la Educación, para llegar a las escuelas y colegios. “Siendo que Educación y Salud ya estaban incluidas en los 130 millones”, subrayó.

Sobre el Data Center solamente respondieron que está en ejecución y nada más. “Derivan la pelota a una unidad ejecutora de la Agenda Digital, en vez de ellos preguntarles y enviarnos todos los datos, hacen que nosotros de vuelta tengamos que enviar otro pedido de informe”, criticó.

Otras perlitas que aparecieron, según citó, fueron que hay directores generales que no tienen una profesión o título universitario, y que básicamente se entiende que es un bachiller. “En una casilla pusieron ‘en espera de defensa de tesis para obtención del título de grado en Ciencias Políticas’. Esa persona es nada más y nada menos que el Director de Planificación del Mitic y por él pasan los 130 millones de dólares del préstamo, más los 62 millones que se amplió este año. No quiero prejuzgar y capaz es un bachiller genio, pero al menos que responda bien las preguntas que les hacemos al Mitic”, arremetió.

“Tenemos que estar conectados ilimitadamente con el mundo. La expectativa que tenemos de nuestro cable troncal por el río Paraguay que salga al mar y tener nuestra propia conectividad está muy lejos. El plan que tienen es comprar de Brasil o Argentina. Es algo muy técnico, tienen que reunirse ingenieros, desarrolladores informáticos, etc. y llevar adelante el proceso, no hay secretos. No entiendo cómo podemos estar todavía igual que antes, dependiendo aún de las empresas privadas”, comentó por último.