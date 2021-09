El suboficial Raúl Melgarejo, más conocido como “Raulito” de la comisaría 4º del barrio Pablo de CDE, relató a radio Concierto que la billetera pertenece a un hombre de apellido López, un adulto mayor de 65 años aproximadamente que fue hasta el vacunatorio para aplicarse la dosis contra el Covid-19.

Contó que cuando el hombre abandonó el recinto, su billetera cayó al suelo sin que éste se percatase, poco después lo encontró y lo guardó a la espera de que el propietario vuelva para devolvérselo.

El dueño fue nuevamente al vacunatorio con la esperanza de hallar su billetera, hecho que sucedió, ya que el oficial Melgarejo se lo entregó íntegramente, tal cual como lo halló.

“Me quiso dar una dádiva de Gs. 200.000 y no acepté porque soy uniformado, una persona de iglesia también, que quiero hacer bien las cosas. Hay que devolver las cosas ajenas, todos debemos buscar y devolver las cosas para poder llevar encima la honestidad que nuestros padres nos inculcan, no podía yo quedarme con algo que no es mío”, expresó el oficial.

Finalmente, manifestó que en algún momento el buen acto tendrá su recompensa, recalcando que es una persona religiosa, integrante de un grupo de retiro “Amigos de Cristo” de dicha localidad, que trabaja con los jóvenes y que su acción es a modo a inculcar la honestidad y el carisma.