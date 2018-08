La comitiva de la Fiscalía de Delitos Económicos finalmente no pudo ingresar a la vivienda del senador Óscar González Daher. El domicilio figura como sede de la empresa Príncipe Disovoia SA que registró inconsistencia en movimientos bancarios. El Ministerio Público anuncia que hay funcionarios públicos implicados pero no mencionó al legislador.

El anunciado allanamiento a la vivienda González Daher finalmente no se realizó. La Fiscalía, al percatarse de que se trataba de la vivienda del legislador, retrocedió en su intento debido a que el propietario goza de los fueros parlamentarios.

El propio legislador abandonó la sesión del Congreso y fue a conversar con los intervinientes.

La vivienda de González Daher figura en los registros como la sede de la inmobiliaria Príncipe Disovoia SA, cuya sociedad está compuesta por varias personas entre ellas funcionarios del Estado.

En conferencia de prensa, el fiscal René Fernández expresó que no sabe si se trata de una empresa de maletín, tampoco sabe si la firma está ligada al entorno político, no sabe de los accionistas y no dio a conocer las cifras de los movimientos realizados.

Lo que sí expresó es que Príncipe Disovoia SA tiene inconsistencias en sus finanzas ya que existe una desproporción entre los registros de declaraciones impositivas y el movimiento financiero bancario que surge de la firma.

No mencionó el monto de inversión que realizó al empresa pero sí habló de movimientos de sumas bastante importantes de millones de dólares. Sobre el dinero que habría sido defraudado al Estado a través de la empresa, dijo que eso es lo que determinará la investigación.

Posteriormente, el fiscal dio respuestas cortas con las que dio a entender que en algunos casos hay casos de familiares, que se las inconsistencias fueron detectadas en bienes que están en todo el país y que la denuncia al respecto fue presentada por la Seprelad a la Fiscalía.

Consultado sobre el nombre del director de la sociedad dijo que tiene “varios accionistas” pero no pudo proveer los nombres porque no los recordaba. Abordado si González Daher estaba entre ellos, mencionó que no podría dar esa información.

Mencionó que no solicitarán el desafuero de González Daher porque los documentos de la empresa hablan de un emprendimiento económico al cual están vinculados varias personas que no tienen cargos públicos a las que “sin ningún obstáculo” se las podrá investigar.

En reiterados momentos de la conferencia, los periodistas le preguntaron al fiscal si González Daher está implicado pero el agente del Ministerio Público no confirmó su participación. Sin embargo, mencionó que el senador se puso a disposición y que manifestó su voluntad de cooperar.