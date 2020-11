En el Hospital Nacional de Itauguá los reclamos se mantienen en varios sectores en cuanto a dolencias de pacientes y entre ellos se encuentran los renales que no reciben los insumos básicos para las sesiones de diálisis y postergan los tratamientos que son vitales.

Durante la manifestación realizada hoy frente al centro asistencial Marissa Brítez, presidenta de la Asociación de Pacientes Renales del HNI indicó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya adjudicó la compra de insumos a una empresa para que realice la provisión sin embargo, llevan meses sin los insumos suficientes.

El reclamo de los pacientes es que se mantienen todos los días en la incertidumbre de si recibirán o no el tratamiento como consecuencia del desabastecimiento que vienen arrastrando ya por seis meses.

Brítez explicó que los insumos básicos como filtros y desinfectante para las máquinas no están disponibles y sin eso las sesiones no se pueden realizar.

“No podemos darnos el lujo de no hacernos las sesiones programadas que son tres veces por semana cuatro horas al día, ya aguantamos mucho la desidia y hasta ahora no tenemos respuesta definitiva a la situación y llegó el momento en que ya no podemos””, afirmó en contacto con GEN.

Debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades sanitarias, el próximo martes la manifestación se trasladará hasta el MSP donde también se unirán pacientes de diferentes centros de diálisis a nivel país.

“Hay compañeros ya que fallecieron por falta de tratamiento, envían insumos para uno o dos días y es poco para todos. Hay compañeros que vienen del interior porque tampoco son atendidos en sus centros y mueren”, puntualizó.

La Doctora Yolanda González, directora del centro de alta complejidad confirmó la situación en contacto con Universo 970 y explicó que se encuentran a la espera de la entrega requerida. Afirmó que ellos dependen de otras instituciones y ya luego se encuentran con la problemática y la urgencia por resolver las urgencias para los pacientes en tratamiento.

“En los renales, tenemos déficit de insumos para ellos, y es la provisión que no recibimos en tiempo. Ellos forman parte de la población débil porque dependen de las máquinas que están trabajando 22 horas por día en turnos de cuatro horas”, explicó.

La profesional agregó que reciben alrededor de 50 urgencias de este sector de pacientes y que para brindarles todo lo necesario dependen del Instituto Nacional de Nefrología.