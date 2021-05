En entrevista con C9N, el Dr. Roque Silva expresó su molestia con relación al descontrol que se desarrolló durante el festejo en la ciudad de Luque con una importante aglomeración de personas, muchas de ellas sin tapabocas.

“Acá hay una manga de gente que solo quiere andar en la joda y en la pavada. Mientras no sean sus muertos, los que día a día se están velando, no van a entender ni vivir. Una cosa es ver todo el dolor y sufrimiento que causa el COVID y otra muy distinta es vivirla en carne propia y no es una situación fácil”, expresó.

El descargo del doctor se debe a que Luque es la segunda localidad con mayor índice de contagios y muertes por COVID-19 del departamento Central, sumado a que el Hospital Regional de dicha ciudad se encuentra completamente saturada y sin camas disponibles. “Es una verdadera vergüenza ver a esta clase de gente que se burla de todo”.

¿Cuál es el mensaje que manda esta manga de irresponsable? cuestionó, asegurando que luego son los mismos que van a pedir a gritos una cama en los hospitales, y recordó que hoy día no solo sufren los adultos mayores padecen la enfermedad sino que también jóvenes.

“No hay camas en ningún lugar y eso quiero que la gente entienda. Esto (festejo) es una falta de respeto a todo el personal sanitario que viene trabajando contra la pandemia”, afirmó.

A su criterio, se deben tomar medidas drásticas, ya que las restricciones solo perjudican a las personas que desean seguir con sus puestos de trabajo, como los lomiteros, asaditeros, sectores gastronómicos y otros rubros.

Cabe mencionar que los fanáticos del club Sportivo Luqueño coparon las calles por el aniversario de los 100 años del club. El festejo fue en contra de las medidas sanitarias dispuestas para frenar los índices de contagios por COVID-19 debido a la aglomeración de personas.