Carlos Escobar, padre de Cinthia Carolina Escobar, en entrevista con Radio Monumental manifestó que el ideal que tenían desde que se enteraron de la muerte de su hija era que se haga justicia.

Por ello, celebró la decisión del Tribunal de Sentencia que finalmente condenó a 30 años de prisión a Esteban David González Da Silva, exesposo de la mujer, tras hallarlo culpable por el crimen cometido en la ciudad de Villa Hayes en el año 2016.

“Jamás vamos a recuperarle, la pérdida de una hija o de un ser querido nunca se recupera, pero la forma en la que le han matado es lo que más duele”, expresó el hombre a la 1080 AM.

Escobar acusó a la familia del ahora condenado por supuestamente amenazar tanto al fiscal de la causa como a los testigos y miembros del tribunal, inclusive, llegando a “atar de pies y manos a la Policía”. “En la escena del crimen la Policía no podía hacer bien su trabajo porque ellos se pasaron contaminando todo, derramaron cal y creolina, por eso no se pudieron sacar huellas digitales del arma”, refirió.

Considera que los familiares de González Da Silva deben ser investigados por todo lo que hicieron durante el proceso penal, sobre todo porque -según sus acusaciones- llegaron al punto de presentar testigos falsos.

Sobre el mismo punto, el hombre indicó que algunos agentes policiales que querían ayudar en el caso fueron trasladados. En tal sentido, citó el caso del encargado de la Comisaría 3º de Luque, Crio. Carlos Cáceres, quien fue llamativamente removido de dicho cargo.

“Esta familia es muy peligrosa y este señor (Esteban David González) es un gran psicópata, nunca se arrepintió, la madre se pasaba diciendo que era inocente”, afirmó Escobar durante la entrevista radial.

Finalmente, destacó la labor del fiscal de la causa que, a pesar de las presiones recibidas, siguió firme hasta llegar a esta instancia, al igual que los miembros del Tribunal de Sentencia.

Ayer durante la lectura de la sentencia, los familiares de Esteban González Da Silva agredieron físicamente a los allegados de Cinthia Carolina que también se encontraban presentes en la sala de juicios orales, hecho que fue duramente criticado por gran parte de la ciudadanía, sobre todo por la falta de respeto a la memoria de un ser querido que fue brutalmente asesinado.

“Así también te vas a morir, porque sos la misma cosa, sinvergüenza (le dijo a la madre de la víctima). Mi hijo es inocente. Toda la vida le mantuve a los tres, a toda esta familia. Infelices. El fiscal es un desgraciado. El fiscal va a ver lo que le pasará, porque los que vendrán ahora… los señores jueces también. No hay justicia en el Paraguay. No somos criminales, el pueblo nos conoce. Mi hijo va a salir en libertad y el fiscal es un haragán que no le busca a los verdaderos culpables. Como Cristo estuvo en la cruz, él está (preso) y va a salir (en libertad)”, indicó.