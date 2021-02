Paulo Sergio Samudio Sanabria quedó detenido anoche en Villa Madrid, Limpio, como responsable del brutal ataque registrado en las inmediaciones del shopping Mariano, donde resultó víctima su exmujer, madre de sus dos hijos.

“Le pedí una oportunidad, le pedí que me apoye porque estaba siguiendo una terapia psicológica, pero en el momento que más necesité, ella me abandonó me abandonó”, dijo Sanabria para justificar su actitud.

Aclaró que primeramente intentó abrazarla, supuestamente para despedirse, pero que ella lo rechazó y en ese instante él reaccionó arrojándola al suelo.

Cuando aparentemente la agresión ya terminaba, Samudio Sanabria volvió a bajar del auto y a rematarla con otra patada en la cabeza. “Ahí me gritó y me dijo ahora vas a fundirte en una cárcel”, detalló.

Samudio Sanabria pidió disculpas a su esposa y a su familia. Solicitó que les digan a sus hijos que los quiere mucho.

El detenido sostuvo que es la primera vez que agrede “de esta manera” a su pareja y que antes solamente tuvieron discusiones, pero que nunca llegó a este punto.

Aseguró además que ya no tenía deseos de vivir y que incluso intentó suicidarse, pero que los vecinos lo salvaron.

La mujer fue auxiliada y derivad a un hospital, donde a estas horas se encuentra fuera de peligro.