Cabe mencionar, que la titular de Petropar, Patricia Samudio, intentó justificar la compra de 5.000 botellas de agua tónica, alegando que al tomar el líquido se tiene cierta “inmunidad” contra el Covid-19.

“El agua tónica tiene una propiedad que se llama quinina, que en su momento cuando nosotros hicimos la compra estaban diciendo que es la hidroxicloroquina, el agua tónica tiene eso. Entonces si vos tomabas agua tónica tenías como una cierta inmunidad, al final después dijeron que, bueno, tenés que tomar cantidades industriales de agua tónica", mencionó a la 1080 AM, la titular de Petropar.

En ese sentido, el Dr. Felipe González, aclaró en comunicación con 1000 AM, que lo mencionado por Samudio, carece de soporte científico y lamentó que se divague ese tipo de comentarios en una situación vulnerable como la que estamos atravesando.

"Sinceramente no tengo tiempo de dedicarme a ese tipo de cuestiones, no puedo emitir absolutamente ningún comentario. No me parece correcto que estemos divagando en este tipo de comentarios que no merece la más mínima consideración, no querría emitir ninguna opinión ante algo que no tiene soporte científico”, puntualizó.