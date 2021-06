“Quién entiende a la gente, antes nos plagueábamos porque no había vacunas, y ahora que hay, la gente no viene a vacunarse, no tengan miedo”, dijo Miguel Ángel Barrios, quien acudió esta mañana al autovac de la Costanera de Asunción.

Actualmente, pueden recibir la primera dosis los nacidos en 1959, con 62 cumplidos o por cumplir en lo que resta del 2021.

Este martes es el turno de los que tengan terminación de cédula 2 y 3; mañana miércoles, 4 y 5, el jueves 6 y 7; el viernes 8 y 9; el sábado y domingo los que no pudieron acudir en la fecha que les correspondía.

La sede del partido Unace, el sanatorio La Costa, el Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas, el Hospital General de Barrio Obrero, el predio de la Facultad de Filosofía UNA, Villa Elisa, el Polideportivo de Lambaré son otras de las opciones. El listado completo se puede leer en este link