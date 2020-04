Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales, lamentó que el último grupo de 241 paraguayos que cumplió cuarentena en un albergue alquilado en Ciudad del Este, dejó el lugar destrozado y robó toallas, sábanas y frazadas.

Ante esta situación, ahora los propietarios se niegan a seguir facilitando el recinto para realizar la cuarentena y el Gobierno debe hacerse cargo de la reparación de los daños y reposición de los objetos hurtados.

"Nos complica muchísimo como Gobierno, ya los propietarios de esos lugares nos dicen que no van a recibir más a la gente que llegan en estas condiciones para cumplir su cuarentena, son muchas plazas que estamos perdiendo y hay que reparar las cuestiones que quedaron descompuestas, es un problema más que nos surge, pero hay que lidiar con eso, no hay nada que hacer", dijo a radio 1000 AM.

De las 700 personas que pasaron por los albergues, 360 ya cumplieron el periodo y se sometieron al test, dando resultado negativo, de acuerdo con la autoridad.

Con relación a los connacionales que llegan hasta el Puente de la Amistad procedentes de distintos puntos del Brasil y otros países, González dijo que son trasladados hasta un albergue transitorio sin entrar al país, por lo que aún no están en cuarentena.

El Gobierno se encarga de la alimentación de los compatriotas situados en la pasarela y en el depósito, que funciona como albergue transitorio.