“Me informa la presidenta de Petropar que hay condiciones para reducir el precio de los combustibles. Mañana se comunicará la nueva tabla de precios”, escribió Abdo Benítez adjuntando una foto donde Patricia Samudio le está indicando una especie de informe.

Esto se da tras una larga espera de los operadores que dependen de Petropar, en cuanto a la reducción del precio de todos sus combustibles en respuesta a la disminución significativa en el precio del crudo.

“Al día de ayer el precio se colocó por debajo de los US$ 42 por cada barril, pero Petropar no se digna a bajar, estarán esperando a que se regale”, había manifestado el abogado Luis Villamayor durante la charla con la 970 AM.

Este anuncio se da coincidentemente a la culminación de la auditoría del Poder Ejecutivo en Petropar, a cargo del exconcejal Carlos Arregui, quien anunció que el informe se dará a conocer en los próximos días.

Sin embargo, Arregui adelantó que se encontraron algunas irregularidades administrativas, que serán dilucidadas por la Fiscalía.