Un hombre y una mujer, cuyas identidades hasta el momento no trascendieron, se encuentran internados y en estado de observación en el Hospital Regional de San Pedro tras una aparente intoxicación.

Los mismos habían participado de un festejo organizado por alumnos de cursos superiores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) - Filial San Pedro de Ycuamandyyú, práctica que se conoce comúnmente como “bautismo” y es ofrecido a los “bichos” (nuevos estudiantes).

Un video publicado en las redes sociales muestra cómo los ingresantes eran forzados a sortear una especie de trinchera cargada con excrementos mientras les arrojaban un líquido rojo que supuestamente sería agua mezclada con sangre animal.

Julia Alfonzo, directora de la filial en San Pedro de Ycuamandyyú, comentó a la 1080 AM que los estudiantes organizaron este “festejo” en una propiedad privada y no en el predio de la casa de estudios, por ello no tuvieron conocimiento hasta que trascendió la información.

La directora confirmó que ya remitió un informe a las autoridades de la UNA que se encuentran en la sede matriz de San Lorenzo para ver qué se puede hacer al respecto y si eventualmente se tomarán medidas contra los responsables.

“Es un evento que lamentamos que haya llegado a estos excesos, es algo que siempre los estudiantes organizan”, sostuvo Alfonzo, al tiempo de reiterar que la universidad tiene sus prohibiciones respecto a este tipo de actividades, aunque pese a ello los alumnos buscan la manera para organizar los “bautismos”.

La institución tiene la potestad de imponer sanciones académicas y administrativas a los responsables de la actividad -indicó la directora-, ya sea con una suspensión u otro tipo de medidas disciplinarias.

Los dos jóvenes intoxicados se encuentran estables, según confirmó Alfonzo.